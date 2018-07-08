Tekirdağ'da tren kazası: 10 ölü, 73 yaralı

08 Temmuz 2018

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, beş vagonun raydan çıkması sonucu devrildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı tren kazasının aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden 362 yolcu ve 6 personeli olduğu belirtilen trenin beş vagonunun raydan çıkması sonucu Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı.

Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz." denildi.



Validen açıklama

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, canlı yayında yaptığı açıklamada, trenin hava muhalefetinden dolayı raydan çıktığını söyledi.

TSK'dan bölgeye helikopter

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, tren kazası bölgesine 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli sevk edildi.

Türk Kızılayı 304 ünite kan gönderdi

Kazada yaralananlar için Türk Kızılayı tarafından bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildi ve Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaçları karşılamak üzere tüm tedbirler alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle ilgili tüm birimlerin tahliye işlemleri için seferber edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yazılı açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklama yayımladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, “08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası km 162’de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir. Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır” denildi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının koordineli bir şekilde çalışmalar başlattığının belirtildiği açıklamada, “Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı’dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu’dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara’dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka Başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu belirtilerek şunlara yer verildi:

“Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır.”

Yılmaz'dan mesaj

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Geçici yayın yasağı getirildi

Başbakanlık tarafından, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildi.

Kaynak: AA