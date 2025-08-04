Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, iki farklı adrese yaptıkları baskınla 2 bin 474 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 7 bin 700 lira ele geçirdi.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
7 bin 700 liraya da el konuldu
Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirledikleri 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, 2 bin 474 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.
Adreslerde yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.