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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, iki farklı adrese yaptıkları baskınla 2 bin 474 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 7 bin 700 lira ele geçirdi.

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

7 bin 700 liraya da el konuldu

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirledikleri 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, 2 bin 474 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.

Adreslerde yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA