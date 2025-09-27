Tekme-tokat havada uçuştu! CHP Başiskele kongresinde kavga çıktı

CHP Başiskele ilçe kongresinde gerginlik yaşandı.

Kongre, Yeniköy Kültür Merkezi’nde mevcut başkan Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman arasında geçen seçim yarışıyla başladı. Ancak aday konuşmaları sırasında salonda tansiyon yükseldi.

Konuşma sırasında müdahale gerginliği artırdı

Mevcut başkan Uğur Falay’ın konuşması sırasında bir partili sözlü müdahalede bulundu. Divan tarafından uyarılan partili, salon dışına çıkarılmak istenirken diğer delegelerle tartışmaya girdi.

Tekme tokatlar havada uçuştu

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar salonda büyük paniğe yol açtı.

Divan ve partililer araya girdi

Olay, divan üyeleri ve salondaki diğer partililerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı. Kongre, kavgaya rağmen kaldığı yerden devam etti.