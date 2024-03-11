‘Tekneci Mert’in girişimi Teknevia dünyaya açılacak

Sevilay ÇOBAN

Deniz turizmi ya da deniz taşımacılığı konusunda Türkiye’nin sahip olduğu imkânları yeterince değerlendiremediğini düşünen pek çok kişi vardır eminim. Bu konuda daha fazla proje ve girişimin hayata geçmesi gerektiğini de bir gerçek. Bu noktada düşüncesini gerçeğe dönüştürenlerden birisi genç girişimci Mert Güler oldu.

Mert Güler’in girişimcilik serüveni, aslında lise yıllarına uzanıyor. Lise 2. sınıfta arkadaşlarıyla birlikte tekne kiralayıp bir organizasyon yapmak isteyen Güler, sektöre de ilk adımı böylece atmış oldu. Güler, başarılı geçen organizasyonun ardından gelen diğer talepleri de üstlenince “Tekneci Mert” diye anılmaya başladığını anlatıyor.

O süreçte yaşadıklarının deniz turizmi ve tekne kiralama alanına ilgisini artırdığını ifade eden Güler, bu tutkusunu önce eğitimle desteklemeye karar verdi. Güler, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi›nde eğitimini sürdürürken, bir yandan da sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Teknevia’nın fikri doğmaya başladı.

Tekne kiralama piyasasındaki yüksek komisyonlar, ulaşım zorlukları ve şeffaf fiyatlandırma sistemi eksikliği gibi sorunlar Mert Güler’in çıkış noktası oldu. “Türkiye’nin ilk saatlik tekne kiralama pazaryeri” sloganıyla hizmet vermeye başlayan uygulama Teknevia, tekne kiralamak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturuyor.

“Teknevia’nın kuruluş amacı geleneksel deniz turizmini teknoloji ile buluşturarak yenilikçi bir dönüşüm gerçekleştirmektir” diyen Güler, şöyle devam ediyor; “Bu yenilikçi yaklaşımla, müşteri ihtiyaçlarını anlamaya ve sektördeki boşlukları doldurmaya odaklandık. Şirketimizi resmi olarak 2021’in Aralık ayında kurduk. 2022 Mart’ta da uygulama yayın hayatına başladı.

Teknevia, müşterilerin internet sitesi üzerinden gulet, yat veya katamaran gibi farklı tekne türlerini seçebileceği ve tekne sahipleri ile online iletişim kurup rezervasyon yaparak ek hizmetler alabileceği bir pazaryeri sunuyor. Girişim, tekne sahipleri ile müşterileri bir araya getiriyor, tekne kiralama sürecindeki belirsizlikleri ve zaman israfını dijitalleştirerek çözüyor ve tekne kiralama sürecini daha şeffaf, güvenilir ve hızlı hale getiriyor.”

Düğün, evlilik teklifi, parti, iş yemeği, romantik akşam yemeği veya boğaz turu gibi özel günler için saatlik tekne kiralama imkânı veren Teknevia’da şu anda 15 binin üzerinden kayıtlı müşteri ve 100’ün üzerinden kayıtlı tekne sahibi bulunduğunu kaydeden Güler, hedeflerini şöyle sıralıyor; “Önümüzdeki 1 yıl içerisinde kayıtlı kullanıcı sayımızı en az 4 kat arttırma hedefindeyiz.

Teknevia’nın Türkiye›deki büyüme hızını ve momentumunu koruyarak özellikle Akdeniz çanağında önemli bir oyuncu haline gelmek için yatırımlarımızı hem teknoloji hem Ar-Ge noktasında sürdürmekteyiz. En geç 2025 yılında Teknevia Türkiye dışında gelir üreten bir pazar yeri olacaktır. Gelecekteki hedefimiz Yunanistan’daki tekneyi Fransa’daki müşteriye İstanbul’dan kiraya vermek.”

“Yatırımcı görüşmeleri sürüyor”

Güler, 9 kişilik bir ekiple hali hazırda Bodrum, Antalya ve İstanbul bölgesindeki hizmet verdiklerini belirterek, “İlerleyen süreçte daha farklı lokasyonlar da hizmet vermeye başlayacağız. Şimdilik yatırımsız devam eden bir girişimiz. Tüm operasyonlarını bootstrapping (bir girişimcinin kendi imkânlarıyla kendini fonlaması) ile yürütüyoruz.

Ancak hem tüm Türkiye’de ki büyümemizi devam ettirmek hem de global çapta yeni pazarlara açılmak için yatırımcılarla görüşmelerimizi sürdürmekteyiz” diyor. Tekne kiralama sektörüne herkesin erişebileceğini, güvenli ve hızlı bir şekilde kiralayabileceğini kanıtlamak istediklerini vurgulayan Güler, “Tekne ki ralamanın yanı sıra teknedeki organizasyonun düzenlenmesi noktasında hizmet veriyoruz.

Yemek, müzik, ekstra süsleme, kemancı gibi seçenekler de yer alıyor. Hizmet onun talep ettiği standartta veriliyor. Aksi söz konusu olursa mutlaka müşteri memnuniyeti adına gerekli aksiyonu alıyoruz. Bizim için tekne sayısı değil, memnun müşteri bir temel performans göstergesi. Bizim gibi genç markalar için kurumsal güveni kazanmak noktasında memnuniyet çok değerli” şeklinde konuşuyor.

“Yatırım sunumu girişimcisi olmayın”

Teknevia’dan önce 2 girişiminin ürün aşamasında başarısız olduğunu söyleyen Güler, “Bütün girişimcilere benim tavsiyem problemi saptarken doğru saptamak. Fiktif bir problem bulmamak lazım. Olmayan bir problemin olduğuna dair kendini inandırmamalarılazım. Ürettiğin çözüm insanlar tarafından satın alınmadığında, benim pitchdeck (yatırım sunumu) girişimcisi dediğim işi gücü sunum yapmak olan bir insana dönüşüyorsun. Problemi doğru saptamanız lazım ki, ondan sonra bizim çözümümüz doğru mu veya para kazandırır mıo kısımları düşünmeye başlayın” şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.

“192 ülkeden kiralama için ödeme alıyoruz”

Mert Güler, e-ihracatta da ilerlemek istediklerinin altını çizerek, “Biz bugün 192 ülkeden ödeme alıyoruz. E-ihracat noktasında da İstanbul’daki tekneyi Fransa’daki Almanya’daki müşteriye kiraya veriyoruz. Yurt dışından gelenler, otelini online kiralayabilirken, tekne için buraya gelip bir araştırma yapması gerekiyor. Teknevia ile gelecek olan misafir otel kiralaması yapar gibi tekne rezervasyonunu da yapabiliyor” diyor.