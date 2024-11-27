Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesinde dokuz tutuklama
Tekirdağ'da 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden dokuzu tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka, altı gün önce maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka hayatını kaybetti.
Tekirdağ ve Edirne polisi ile yine Edirne jandarmasının ortak operasyonunda 13 kişi Edirne'de gözaltına alınarak Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.
Zanlılardan İ.T.İ., K.Z., Ö.Y., F.Y., D.Y., S.K., M.K., M.P. ve Suriye uyruklu O.A. hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.