Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltılar başladı

Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin Edirne'de 13 şüpheli gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olaya dair detaylar

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmişti.