Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı ile Süper Lig'de birçok kulüpte görev alan teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal vefat etti.

Bir süredir Denizli’de tedavi altında olduğu öğrenilen Bahriye Yanal, bugün yaşamını yitirdi. Merhumenin cenazesinin yarın öğle namazının ardından Asri Mezarlık Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmesi bekleniyor.

Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Denizlispor ile başladığı yolculuğunda, Fenerbahçe, Trabzonspor ve A Milli Futbol Takımı gibi birçok önemli takımda görev almıştı.