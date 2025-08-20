Teknoloji devi Google'dan tarihi adım! Veri merkezleri enerjisini nükleer santralden alacak

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Google, artan veri merkezi enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer enerjiye yönelme kararı aldı. Bu hamle, şirketin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

'Hermes 2'den 50 megavat elektrik sağlanacak

Google'ın nükleer enerji yolculuğunun ilk durağı Tennessee'deki Oak Ridge bölgesi olacak. Şirket, burada Kairos Power iş birliğiyle 'Hermes 2' adlı bir nükleer santral inşa edecek. Tennessee Valley Authority (TVA) ile imzalanan uzun vadeli anlaşma kapsamında bu tesisten Google'a 50 megavat elektrik sağlanacak.

Küçük modüler reaktörler öne çıkıyor

Planlanan tesis, 2030 yılında faaliyete geçecek ve toplamda 500 megavatlık büyük bir projenin ilk ayağını oluşturacak. Bu geniş kapsamlı proje, birden fazla küçük modüler reaktör (SMR) inşa edilmesini içeriyor. Elde edilecek enerji, Google'ın Tennessee'deki Montgomery County ve Alabama'daki Jackson County'de bulunan veri merkezlerine yönlendirilecek. Projenin tam kapasiteye 2035 yılına kadar ulaşması bekleniyor.

Nükleer enerji almak için yapılan ilk kurumsal anlaşma

Google'ın Kairos Power ile yaptığı bu anlaşma, küçük modüler reaktörlerden nükleer enerji satın almak için yapılan 'ilk kurumsal anlaşma' olma özelliğini taşıyor. Bu stratejik adım, Google'ın veri merkezlerinin enerji ihtiyacını nükleer kaynaklarla karşılamada önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Şirketin bu hamlesi, gelecekte diğer teknoloji devleri için de benzer bir dönüşümün habercisi olabilir.