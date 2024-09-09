Teknoloji tutkunlarının gözü kulağı iPhone 16 lansmanında

Bu akşam yapılacak canlı tanıtımda, Phone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in detaylı bir sunumla teknoloji severlere tanıtımı yapılıyor. Sunumda yer alması ihtimal dahilinde olan diğer ürünler arasında ise Pods 4 ve Apple Watch 10 serisi yer alıyor.

128 gb İPhone 16 modelinin Türkiye fiyatı üzerine yapılan tahminler arasında 63 bin 999 lira iddiası ön plana çıkıyor. Bu fiyat öngörüsü, aynı modelin yurt dışına 799 dolardan satışa sunulmasına dayandırılıyor.

Konunun uzmanları, iPhone 16 Pro 128 gb'ın 82 bin 999, iPhone 16 Pro Max 256 gb 98 bin 499, iPhone 16 Plus 128 gb'ın ise 72 bin 499 lira olabileceğini belirtiyor.

Gündemdeki iPhone 15 serisi fiyatları

Bu akşam açıklanacak fiyatlar açısından bir fikir oluşturması açısından iPhone 15 serisi fiyatlarını ele alırsak: iPhone 15 128 gb 58 bin 499 lira, iPhone 15 Plus 66 bin 999 lira, iPhone 15 Pro 128 gb 75 bin 499 lira, iPhone 15 Pro Max 256 gb 89 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla şu an satışta.