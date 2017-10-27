ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Gündem
  • Tekstil fabrikasında 37 işçi hastanelik oldu

Tekstil fabrikasında 37 işçi hastanelik oldu

Denizli bir tekstil fabrikasındaki bakım çalışması sırasında sızan doğalgazdan zehirlenen 37 işçi hastanelere kaldırıldı.

Tekstil fabrikasında 37 işçi hastanelik oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Denizli'de tekstil fabrikasındaki bakım çalışması sırasında sızan doğalgazdan 37 işçi zehirlendi.

Kumkısık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında makine bakımı yapıldığı sırada doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Sızıntıyı fark eden çalışanlar, fabrikadan dışarı çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sızan gazdan etkilenen 37 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sızıntı nedeniyle teknik ekip, fabrikada inceleme yaptı.

İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, yaptığı açıklamada, gazdan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.