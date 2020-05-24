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Telefon hatlarında şebeke sorunu

Sokağa çıkmayan vatandaşlar, yakınlarını arayarak bayramlaşmak için telefonlara sarılınca GSM şirketlerinin şebekeleri yanıt veremedi.

Telefon hatlarında şebeke sorunu
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Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye’de etkili olan salgın nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamıyor.

Koronavirüs nedeniyle 81 şehirde sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkmayan vatandaşlar, telefonla yakınlarını arayarak bayramlaşıyor. Fakat, bayramın ilk günü gerçekleşen arama trafiği GSM şirketlerinin hatlarını kilitledi.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarında sabah saatlerinden bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Yaşanan sıkıntıda vatandaşlar sorunu sosyal medya hesaplarından dillendirmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, hatlar yoğunluk nedeniyle sorunlu çalışıyor.

hat telefonlar neden çekmiyor şebeke

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