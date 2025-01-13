'Telif gelirinde her zaman ilk 20'de!' Ferdi Tayfur'un yıllık kazancı ne kadar?

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane sesi Ferdi Tayfur'un yıllık 35 milyon telif geliri elde ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Telif gelirlerinde her zaman ilk 20'de

Ergül, Ferdi Tayfur’un çok değerli bir eser portföyüne sahip olduğunu belirterek, sanatçının MESAM veritabanına kaydedilmiş 350 civarında eseri bulunduğunu ifade etti. Tayfur’un müziğinin milyonlarca kişi tarafından beğenildiğini aktaran Ergül, bu sebeple telif gelirlerinde her zaman ilk 20'de yer aldığını söyledi.

Son yıllarda telif gelirlerinde önemli bir artış olduğunu ve söz konusu rakamların Türkiye’de ulaşılabilir olmadığını söyleyen Ergül, "Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif geliri en doğal hakkıdır” dedi.

"Diğer sanatçılar beklenti içerisine giriyor"

Başkan Ergül, bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında, Ferdi Tayfur’un MESAM'dan yıllık 35 milyon telif aldığına dair bilgiler yer aldığını söylerken bu haberlerin acısı taze olan ailesini üzdüğünü ve sanatçının eşdeğer eserleri bulunan üyelerde şaşkınlık yarattığını açıkladı. Ergül, sanatçıların bu denli telif gelirlerine sahip olma beklentisi içerisine girdiğini açıklarken bu bilginin kesinlikle yanlış olduğunu savundu.

Ergül, söz konusu 35 milyon TL’lik rakamın, MESAM’ın özverili çalışmaları sonucunda gelecekte birkaç sanatçının ulaşabileceği bir seviye olabileceğini belirtti. “KVKK gereği, üyelerimizin telif gelirlerini paylaşamamaktayız. Ancak şunu söyleyebilirim ki, dillendirilen rakamlar oldukça yüksek ve gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.