TELKODER’in yeni başkanı Halil Nadir Teberci oldu

21 Nisan 2020

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER); 6 Nisan’da dernek kurucusu ve 18 yıl boyunca da derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Yusuf Ata Arıak’ın vefatının ardından toplandı. TELKODER yönetim kurulu, yeni başkan ve başkan vekilliği görevlerine getirilecek isimleri belirledi.



Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Kasım’da yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar başkan vekilliği görevinde olan Halil Nadir Teberci yürütecek. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1987 yılında mezun olan Teberci 1989 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de yazılım uzmanı olarak başladığı iş hayatını, İşNet’te satış direktörü ve regülasyon direktörü olarak 2018 yılı ocak ayında emekli olarak bitirdi. Teberci şu anda TTM Telekomunikasyon ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’de danışman olarak çalışmalarını sürdürüyor. Halil Nadir Teberci TİSSAD, TİD ve TELKODER gibi kuruluşlarda görev aldığı şirketleri temsil etti.



Gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Ceren Okutan ise başkan vekilliği görevine atandı. Okutan, 1996’da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Birmingham City Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Okutan profesyonel iş hayatına 2000 yılında Turcom İletişim'de satış yöneticisi olarak ilk adımı attı. Okutan 2002 yılından bu yana şu anda kurucu ortak olduğu Voip Telekom’da Genel Müdürlük görevini sürdürüyor.