TEM Otoyolu’nda TIR devrildi, İstanbul yönü kilitlendi
Pendik’te TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki tüp yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde trafik akışı aksadı. Sürücü hafif yaralanırken, yol tek şeride düşürüldü.
İstanbul Pendik’te sabah saatlerinde devrilen TIR, TEM Otoyolu’nda trafiği kilitledi. Sürücü hafif yaralanırken, İstanbul yönüne gidişler tek şeride düşürüldü.
Kaza, İstanbul TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Eyüp Tanrıverdi’nin kullandığı tüp yüklü TIR, Edirne yönünden İstanbul istikametine ilerlerken devrildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü Tanrıverdi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Yetkililer, devrilen TIR’ın yoldan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü, bölgede trafik yoğunluğunun bir süre daha devam edeceğini bildirdi.