TEM otoyolunun İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor, TEM Otoyolu'nda ne çalışması var? TEM Otoyolu neden kapalı? TEM Otoyolu ne zaman açılacak?

Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu'nda Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasındaki İstanbul yönünde üstyapı onarım çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı - Kandıra Kavşağı arası, Kuzey Taşıma Yolunda (İstanbul istikameti) üstyapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar 26.09.2025 Cuma günü saat 09:00'da başlayacak olup, 7/24 gün/saat esasına göre yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

Araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirilecek

Açıklamaya göre, İstanbul yönüne giden araçlar, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı üzerinden alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Çalışmalar süresince TEM Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişler ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan TEM İstanbul istikametine katılım kapalı olacak.

Valilik, çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını ve trafik işaretlemelerinin yapılacağını vurgulayarak, sürücülere trafik kurallarına ve yönlendirmelere dikkatle uymaları çağrısında bulundu.