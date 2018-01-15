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TEM'de kaza: 12 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

TEM'de kaza: 12 araç birbirine girdi
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TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 12 araç birbirine girdi.

Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

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