TEM'de kaza! Trafik durdu: 1 ölü, 9 yaralı

Küçükçekmece TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler kaza bölgesinde yapılırken, hastanelere nakiller devam ediyor.

Olay nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne yönü trafiğe kapandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.