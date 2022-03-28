Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8'e indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bazı temel ihtiyaç maddeleriyle, yeme ve içmede KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yarın Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak Rusya-Ukrayna müzakelerinden önce iki ülke yetkilileriyle ayrı ayrı birer görüşme yapacaklarını da ifade etti. Erdoğan konuşmasının sonunda liderleri de biraraya getirmek istediklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Ukrayna Rusya savaşında 2014'ten beri devam eden krizin diyalog yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkeyiz. Biz taraflara her fırsatta barış çağrısında bulunduk.

Ateşkes ve barış müzakereleri yöneten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantı öncesi heyetlerle kısa bir toplantı yağacağız. Putin ve Zelenskiy ile temaslarımızın sürdüğünü belirtmek isterim.

Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz.

Türkiye 40 yıla yaklaşan terörle müacadele tarihinde ödediği onca bedele rağmen aynı çizgiden sapmamıştır.

Ekonomik kriz

Salgının tetiklediği ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşirken, Türkiye taviz vermeden yolunda ilerlemektedir.

1915 Çanakkale Köprüsü derin manalara sahip bir eserdir. Bu köprü, tüm kahramanlarımıza bir teşekkür ifadesidir. Temelinin atıldığı günden açılışının yapıldığı ana kadar adım adım bizzat takip ettiğim bu büyük eserin ülkemize ve milletimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Bu projenin de ülkemize kazandırılmasında pek çok engeli aşmak zorunda kaldık. İlk köprüyü inşa ederken, birileri bu eserin 'İstanbul'a yapılan en büyük kötülük' olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiş, projeyi sabote etmek için ellerinden geleni yapmışlardır.

Marmaray projesine başladığımızda aynı zehirli oklar bu kez bize yöneldi. Mahkeme mahkeme dolaşarak 4 yıl bizi geciktirdiler. Sonunda tamamladık. Marmarayla şimdi birlikte Avrupa'dan Asya'ya geçiyorlar. Avrasya'da da aynısını yaptılar.

Kamu Özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen 2003-2021 yılları arasında hayata geçirilen yatırımların ülkemizin milli gelirine 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolar, istihdama 1 milyon kişi katkısı olmuştur. Türkiye, Kamu özel işbirliği modelini en verimli şekilde kullanan Avrupa'da üçüncü, dünyada 13'üncü ülkedir.

Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 8'e düştü

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Yeme-içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.

Konut ve arsalardaki KDV sadeleştirmesi bir diğer çalışmamızdır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 olarak KDV uygulanacaktır.

Afet riski alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır.

Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.

İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır.

Oto satışındaki KDV yüzde 18'e çıktı

Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz."