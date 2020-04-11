Temel ihtiyaçlara erişim paniği yaşandı

11 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye’de Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 10 Nisan saat 24.00 ve 12 Nisan 24.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saat 21.45 dolayında açıklanmasına karşılık, temel ihtiyaçların nasıl giderileceğine dair bilgilendirme 22.50 dolayında yapıldı.

Arada geçen sürede başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde açık marketlerde ve fırınların önünde büyük kalabalıklar oluştu. Hatta bazı bölgelerde trafik sıkıştı.

Günün en ilginç görüntüsü ise Antalya’dan geldi. Antalya merkez Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy mahallesinde “korsan Pazar” kuruldu.

Bu arada, özellikle salgının yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyük kalabalıkların kontrolsüz biçimde bir araya gelmesinin bulaşma açısından ilave risk doğurduğu kaydediliyor.