Temel Karamollaoğlu: 2 parti çalışanımız öldürüldü

31 Mart 2019

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2 parti görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabı üzerinden, AK Parti adayının yeğeni olduğunu iddia ettiği bir kişinin partililere saldırdığı açıklamasını yaptı. Karamollaoğlu mesajında, "Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın" ifadesini kullandı.

"Hadisenin üstü örtülmemeli"

Daha sonra oy vermek için geldiği Çankaya Lisesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, "Hükümetten, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanından ve yetkililerden ricam, hadisenin üstü örtülmemesi gerektiğine inandığımı söylemek istiyorum" dedi ve ekledi:

"Burada AK Parti'li bir aday var. Şu an kaçak olanlar da onun yakınları. Bunu başka bir noktaya çekmek, ister istemez insanlarda adalete olan güveni, güvenlik güçlerine olan güveni ortadan kaldırıyor. Şimdi izleyeceğiz, bakacağız."

Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 31 Mart 2019