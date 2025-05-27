Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında 70 bin lira kazandı. Kararı, Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddiada bulunmuştu

Aydın, paylaşımında 22 Şubat 2024’te bir televizyon programında Karamollaoğlu’nun kullandığı ifadeler nedeniyle dava açıldığını belirtti. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, mahkemenin Erdoğan lehine 70 bin lira manevi tazminata hükmettiği ifade edildi.

Avukat Hüseyin Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse atmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya uğradığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız tarafından 70 bin TL manevi tazminata hükmetti."