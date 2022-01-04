Temel Karamollaoğlu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.
Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.