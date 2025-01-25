Temel kazısı 4 katlı binaya zarar verdi, vatandaşlar tahliye edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde temel kazısı sırasında bitişikteki dört katlı binaya zarar verildi. 16 daireli apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Binada, ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan Mahallesi'nde, bir inşaatta iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında bitişindeki binanın temeli zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Binada bulunan 16 dairede yaşayan vatandaşlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.
İskenderun Belediyesi ekiplerince mühürlenen binada, ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.