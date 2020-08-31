31 Ağustos 2020

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı.

Temel Kotil kimdir?

Temel Kotil, 3 Aralık 1959 tarihinde Rize'nin Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünde tamamlayan Temel Kotil, 1983 yılında mezun oldu. Eğitimine devam eden Kotil, 1983 yılında ABD'nin Ann Arbor kentinde bulunan Michigan Üniversitesi'nin Uçak Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Hemen ardından aynı üniversitesi Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını tamamlayan Temel Kotil, son olarak aynı üniversitede Makine Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı.

ABD'deki eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönen Temel Kotil, 1991-1993 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Yine aynı üniversitede Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev yapan Kotil, daha sonra Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yapan Temel Kotil, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet verdi. Daha sonra ise New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürüttü.

2003 yılında THY kariyerine başlayan Temel Kotil, önce Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılında ise THY Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2006 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Kotil, 2010 yılında ise Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2014 yılında Avrupa Havayolları Birliği'nin (AEA) Başkanlığına seçilen Kotil, 21 Ekim 2016 ılında THY'deki görevinden ayrıldı ve ardından TUSAŞ - Türk havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı.

2009'da İstanbul Turizm Özel Ödülü, 2014 yılında Yılın Havacılık Lideri ve Airline Strategy Ödülleri - Yılın CEO'su Ödülü'nü kazanan Kotil, 2015 yılında ise Avusturya Liyakat Nişanı'na layıt görüldü.

Temel Kotil evli ve dört çocuk babasıdır.