Temizlik ürünleri fabrikasında kazan patladı, çevre turuncuya büründü

Fikri CİNOKUR

ANTALYA -Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde No:9 adresinde endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünleri üreten Sevay Kimya’da işçilerin çalışmadığı hafta sonu fabrika bahçesinde özel korunaklı depoda bilinmeyen bir nedenle kazan patladı. Patlamanın etkisiyle kireç çözücü hammaddesi nitrik asitin diğer kimyasallarla birlikte havaya karışmasıyla bölge turuncuya büründü.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak damlama sulama yöntemiyle kimyasallar etkisiz hale getirildi. Kazan patlamasından dolayı OSB ve çevresinde herhangi bir çevre kirliliği yaşanmadığı ve olumsuz bir durum yaratmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen AFAT ekipleri de fabrikada incelemelerde bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 26 yıldır faaliyette bulunan Sevay Kimya Fabrikası sahibi Feyzallah Bostancı, patlamadan dolayı maddi zararın 75-100 bin TL arasında olduğunu belirtti. Bostancı, ‘’Tanklar fabrika bahçesinde özel korunaklı bir alanda bulunuyordu. Cumartesi ve pazar günleri üretim yapılmıyor, çalışma olmuyor. Patlamayla birlikte nitrik asitin reaksiyona girmesiyle turuncu renk oluştu. Şu an için olumsuz bir durum söz konusu değil’’ dedi.

Fabrikadaki patlama nedeniyle Antalya Organize Sanayi Bölgesinde diğer işletmelerde üretim konusunda ve çevre kirliliği konusunda da sıkıntı yaşanmadığı bildirildi.

"Olumsuzluk yok"

Antalya il Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, patlama sonrası fabrika bölgesinde gerekli önlem ve incelemeleri yaptıklarını belirterek, kendi sorumlulukları açısından olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın da fabrikadaki patlamayla ilgili müdürlüğe iletilen herhangi bir bilgi olmadığını kaydetti.