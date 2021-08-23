'Temmuzda Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizi ödendi'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde bütçeden ödenen toplam faizin 1 trilyon 180 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Bulut yaptığı yazılı açıklamada şunlara değindi:

“Hazine, 2021 yılında içerden ve dışardan net olarak 86 milyar liralık borçlanmaya gitti. Borcun, 133 milyar liralık kısmı ise kur artışından kaynaklandı. Hazine, iç ve dış borçları için ocak-temmuz döneminde 114,5 milyar lira da faiz ödedi. Ocak-temmuz döneminde bütçeden ödenen faiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 oranında arttı.

AKP döneminde bütçeden ödenen toplam faiz, 1 trilyon 180 milyar liraya ulaştı. Borcun 138 milyar dolarlık kısmı, yani yüzde 57'si döviz cinsinden oluşuyor. Dolayısıyla her 10 kuruşluk kur artışı, faizden ayrı olarak 13,8 milyar lira ek yük getiriyor. Temmuz ayında Türkiye, aylık bazda 23,6 milyar lira faiz ödedi. Bu, aylık olarak şimdiye kadar ödenen en yüksek faiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödemesi anlamına geliyor. İktidar, son aylarda yüksek faizle ve döviz cinsi borçlanarak gelecek yılların faiz yükünü de artırıyor. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alıyorlar.”