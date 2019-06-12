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Tendürek Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Tendürek Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA