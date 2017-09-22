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TEOG taslağı, bugün Bakanlar Kurulu’na sunulacak

TEOG taslağı, Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek.

TEOG taslağı, bugün Bakanlar Kurulu’na sunulacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG’un yerine geçmesi planlanan yeni sistemi bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu’na sunacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sonrası yeni sisteme ilişkin, “Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunarız, “tamamdır” denildikten sonra hemen açıklarız” demişti.

Bakan Yılmaz, üniversiteye giriş sınavında değişiklik olup olmayacağına ilişkin olarak, “Üniversiteye girişi de birden fazla yapın diye programımızda var” açıklamasında bulunmuştu.

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