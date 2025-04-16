Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder mesaj: Ölme Sırrı Abi...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle dün gece hastaneye kaldırıldı.

Aort atar damarındaki yırtık tespit edilen ve kalbi masajla tekrar çalıştırılan Önder acilen ameliyata alındı.

12 saat süren ameliyatın ardından Sırrı Süreyya Önder’in tedavisine yoğum bakımda devam ediliyor.

Doktorlar, Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Türk siyasetinin en renkli simalarından biri olan Sırrı Süreyya’nın ölümle yaşam arasındaki çizgide bulunması büyük üzüntü yarattı.

Teoman: Ölme Sırrı Abi

Rock müzik sanatçısı Teoman, sosyal medya hesabından “Sırrı Abi” hitabıyla bir mesaj paylaştı.

Teoman, “Eğer ölürsen içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni” ifadelerini kullandı.