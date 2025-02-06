TEPAV: Deprem bölgesinden 740 bin kişi göç etti

TEPAV, 6 şubat depremleri sonrası deprem bölgesinin iki yıllık ekonomik ve kurumsal yolculuğunu değerlendirdi.

TEPAV'ın çalışmasında şöyle denildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem, Türkiye’nin güney ve güneydoğusunda bulunan 11 ili (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa) sarsarak ciddi can kayıplarına ve ekonomik zararlara yol açtı. Deprem sonrasında, özellikle bölgenin üretim ve ticaret kapasitesini hızla toparlamak amacıyla çeşitli kamu ve özel sektör girişimleri hayata geçirildi. Ancak, iki yıllık sürede atılan adımlara rağmen, bölgenin hâlâ deprem öncesi ekonomik seviyeye tam olarak ulaşıp ulaşamadığı tartışılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 740 bin kişi göç etti

Depremin etkileri yalnızca ekonomik alanla sınırlı kaldı. Bölgenin demografik yapısını da önemli ölçüde değiştirdi. TÜİK ADNKS verilerine göre, 2022 yılında 14 milyon olan bölge nüfusu, 2023 yılında 13,8 milyona gerilemiştir. Başta 164 bin ile Hatay olmak üzere depremden etkilenen illerin verdiği göç yaklaşık 740 bin kişi. Bu nüfus kaybı, göç hareketleri, istihdamda yaşanan değişimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle toparlanma sürecinin önündeki temel zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.”