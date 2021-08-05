Termik santraldeki yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve dün akşam Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşan yangın, 11 saatin ardından bu sabah saatlerinde söndü. Santral çevresinde yer yer devam eden alevlere ise müdahale devam ediyor.

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşırken, çevrede bulunan çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangın ile birlikte Kemerköy Termik Santrali'nde görev yapan personeller tahliye edilirken, burada bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerde dışarı çıkarıldı. Ayrıca santralin çevresindeki ağaçlar kesilerek ve hendekler açılarak yangının büyümemesi için mücadele verildi.

"Ciddi bir hasar meydana gelmedi"

Kemerköy Termik Santrali'ne kadar ulaşan yangının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün akşam saatlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Altun, "Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen acil müdahale ekiplerince santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır" dedi.