Termometreler 40 dereceye yaklaşıyor: Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıklar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Haziran Cuma günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle batı ve güney bölgelerde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini gösterecek. İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 37 ve Diyarbakır 39 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre 20 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
İstanbul'da sıcaklık 30 dereceye çıkarken, İzmir’de 37, Ankara’da 33 ve Diyarbakır’da 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde termometreler 35 derecenin üzerinde seyredecek.
Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülebileceği, diğer bölgelerde ise havanın açık ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, uzmanlar sıcak çarpmasına karşı özellikle öğle saatlerinde tedbirli olunması çağrısında bulunuyor.
Marmara
Balıkesir: 35°C, parçalı az bulutlu
Edirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Ege
Afyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 33°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Ankara: 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
Konya: 33°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 28°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Bolu: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Düzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Sinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: 34°C, az bulutlu ve açık
Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 29°C, az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Erzurum: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık
Van: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık