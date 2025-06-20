Termometreler 40 dereceye yaklaşıyor: Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıklar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre 20 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

İstanbul'da sıcaklık 30 dereceye çıkarken, İzmir’de 37, Ankara’da 33 ve Diyarbakır’da 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde termometreler 35 derecenin üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülebileceği, diğer bölgelerde ise havanın açık ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, uzmanlar sıcak çarpmasına karşı özellikle öğle saatlerinde tedbirli olunması çağrısında bulunuyor.

Marmara

Balıkesir: 35°C, parçalı az bulutlu

Edirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Kırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Ege

Afyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık

Uşak: 33°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık

Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Ankara: 33°C, az bulutlu ve açık

Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık

Konya: 33°C, az bulutlu ve açık

Sivas: 28°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Bolu: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Düzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Sinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Zonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 34°C, az bulutlu ve açık

Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 29°C, az bulutlu ve açık

Trabzon: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Kars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık

Van: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık