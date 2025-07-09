27 Şubat' 2025'te İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’ın mektubunu okumuş ve PKK'nın silah bıraktığını belirtmişti. Bugün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, kamera karşısına geçerek sürece dair bilgiler verdi ve bir kez daha PKK'nın silah bıraktığını belirtti. Öcalan'ın açıklamasında silahlı mücadelenin sona erdiği ve sürecin TBMM çatısı altında kurulacak bir komisyon üzerinden yürütüleceği yönünde çağrılar yer aldı.

Videoda cezaevindeki diğer hükümlüler de Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında yer aldı. Şimdi bu isimler merak ediliyor.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’dan videosundaki diğer isimler kimler?

Öcalan'ın videosundaki iki isim dikkat çekti. Terör örgütü elebaşının sağında Veysi Aktaş, solunda ise Hamili Yıldırım yer aldı. Diğer isimler netliğe kavuşunca haberimize ekleyeceğiz.