Terör örgütü kazdığı çukurlara kendisi gömülecek

01 Kasım 2018

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Bedelliye 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmıştır'' dedi.

Akar, "PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir." diyen Akar, "Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir." şeklinde konuştu.

Bakan Akar, "Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmelidir." dedi.

S-400 sistemi ile ilgili de Akar "2019'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 15 bin 153 personelin ihraç edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA