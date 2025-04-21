Terör örgütü kendini feshedecek mi? Ömer Çelik açıkladı: Bu ay yeni bir gelişme olabilir

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yoğun gündem ile toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Papa Francis hayatını kaybetti. Vatikan'a başsağlığı diliyoruz. Papa'nın son mesajı Gazze idi.

Sırrı Süreyya Önder için açıklama

Çok ehil ellerde doktor arkadaşlarımız, alanının en iyisi olan doktor arkadaşlarımız bu rahatsızlığıyla ilgili müdahaleyi yaptılar. Arkasından da tedavi süreci en büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Biz Sırrı Bey ile uzun zamandır tanışırız.

Çeşitli vesilelerle, çeşitli konularda derinlemesine sohbetlerimiz olmuştur. Felsefe konusunda, sanat konusunda, siyaset konusunda uzun yıllardır sohbetlerimizin olduğu bir arkadaşımız. Tabii onun rahatsızlığı aslında dokunduğu insanların, dokunduğu çevrelerin bir şekilde mağdur olmuş insanlara dokunmasının, Türkiye'de toplumsal birliğimizin, birliğimizin güçlenmesi, kardeşliğin güçlenmesi bakımından yapmaya çalıştıklarının herkesin hafızasında...

Bu sahiplenmeyi hem insan olarak hem sanatçı olarak hem siyasetçi olarak gösterdiler. Dualarımız onunla. Terörsüz Türkiye yaklaşımı takdir ediliyordu.

Bu ay içerisinde bu sürecin belli bir aşamaya geldiği bir takım gelişmeler olabilir. Bu ziyaretlerin hepsinin amacı; Türkiye, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşsın, terör örgütünün kendini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bölgede daha çok dayanışma, kardeşlik isteyenlerin lehine bir durum ortaya çıkacak. Süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz. Partimizde terörsüz Türkiye konusunu yakından takip eden bir heyet var. Bu Türkiye’nin kazanımıdır.