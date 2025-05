Terör örgütü PKK ne zaman, nerede kuruldu? PKK'yı kimler kurdu?

Takip Et

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası gözler Kandil'e çevrilmişti. Günlerdir "PKK ne zaman silah bırakacak?" sorusu yöneltiliyordu. Bugün peşe peşe gelişmeler yaşandı. İlk olarak gazeci İsmail Saymaz "PKK’nın fesih açıklamasını bugün yapacağına dair bekleyiş var." diye bir tweet attı. Ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmesinde süreçle ilgili, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir." dedi.

Bu gelişmeler ülke gündeminde geniş yankı uyandırırken PKK 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. Yapılan açıklamada alınan kararların yakında duyurulacağı belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması bir devrin kapanmasına vesile olacak. Yaşananların ardından bugün en çok yöneltilen soruların başında "Terör örgütü PKK ne zaman, nerede kuruldu?", "PKK'yı kim kurdu?" geldi. İşte yaklaşık yarım asır süren sürecin başlangıcı...

PKK ne zaman kuruldu, kimler kurdu?

1973 yılında terörist başı Abdullah Öcalan liderliğinde bir grup, Kürt kimliği üzerine bir deklarasyon yayınlamıştır. Teröristler Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Haki Karer ve Kemal Pir'in başını çektiği bu grup, kendilerini Kürdistan Devrimcileri olarak adlandırmıştır. 1974 yılında bu grup, Kürt hakları adına bir hareket oluşturma kararı almıştır. Grup üyeleri çeşitli şehirlere dağılarak Kürt hakları için öğrenci organizasyonları kurmaya başlamış, işçi ve çiftçilerden destek almaya çalışmıştır. 1977 ve 1978 yıllarında Doğu ve Güneydoğu'daki pek çok ile çeşitli seyahatler gerçekleştirilmiş ve toplantılar düzenlenmiştir.

27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde PKK resmen kurulmuştur. Aynı dönemde Alevi Kürtlerinin katledildiği Maraş Katliamı'na ilgi göstermişlerdir. Türk güvenlik güçleri, sağcı gruplar ve Kürt toprak ağalarıyla çatışmalar da sürmüştür. Sağcı-solcu çatışmalarında solcuların tarafını tutmuşlar, 1979 yazında terörist başı Abdullah Öcalan Lübnan ve Suriye'ye giderek burada Filistinli ve Suriyeli liderlerle görüşmeler yapmıştır. PKK üyeleri, bu bölgelerdeki kamplarda eğitim almış ve Lübnan İç Savaşı sırasında Suriye rejimi ile birlikte savaşmıştır.

1980 askeri darbesinde birçok PKK üyesi tutuklanmış, çeşitli cezaevlerine konulmuştur. PKK üyelerinin de bulunduğu Diyarbakır Cezaevi, işkencelerle anılmıştır. 1982 yılının ağustos ayında PKK, Suriye'nin Dera kentinde yaptığı bir toplantıda Türkiye'de "bağımsız bir Kürt devleti" kurmak amacıyla gerilla savaşı başlatma kararı almıştır. 21 Mart 1982'de PKK üyesi Mazlum Doğan'ın cezaevinde kendini yakması ile başlayan isyan süreci sonucunda PKK üyeleri açlık grevine başlamış ve bazıları ölmüştür.

İlk terör saldırısı (1984-1999)

PKK, ilk silahlı saldırısını 25 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli'ye yaparak gerçekleştirmiştir. İki gün sonra da Siirt'te bir polis karakolu hedef alınmıştır.