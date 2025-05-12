Terör örgütü PKK'nın örgütü feshederek silah bırakmasının ardından Mesud Barzani'den ilk açıklama

PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 12. kongresinde fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından, Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ilk kez yazılı bir açıklama yaptı. Barzani, PKK’nın aldığı kararı ve Türkiye’deki çözüm sürecine dair gelişmeleri olumlu karşıladıklarını duyurdu.

Barzani açıklamasında, “Türkiye'de tarafların barış ve çözüm süreci için olumlu tavır içinde olmaları ve çözüm doğrultusunda adım atmaları mutluluk vericidir” ifadelerini kullandı.

PKK’nın “örgütü feshettiğini ve silahlı mücadeleyi sonlandırdığını” ilan ettiği karara değinen Barzani, sürecin tüm tarafların yararına olması temennisinde bulundu.

Barzani açıklamasında, “Bu sürecin iyi bir netice vermesini, bölgenin ve tüm tarafların çıkarına ve hayrına olmasını diliyoruz. Bu sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz” sözlerine yer verdi.