Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu' başlatıldı
Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.
Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.
"Kıran Operasyonu"na katılan 129 tim, 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün kullandığı mağara ve sığınakları imha ediyor.
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Kaynak: AA