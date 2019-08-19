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Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu' başlatıldı

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu' başlatıldı
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Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

"Kıran Operasyonu"na katılan 129 tim, 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün kullandığı mağara ve sığınakları imha ediyor.

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Kaynak: AA

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