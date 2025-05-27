Terör örgütü silahları ne zaman bırakacak? AK Parti'li Ala'dan açıklama!

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin genel merkezinde gazetecilerle buluştu. Gündemde, terörle mücadele süreci, yeni anayasa çalışmaları ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Milli Birlik Komisyonu” önerisi vardı.

"Silahlar yaz aylarında bırakılabilir"

Efkan Ala, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin yürütülen çalışmalara dair bilgi vererek, "Mekanizma kuruldu. İlgili ülke ile görüşerek netice alacağız. Kısa zamanda, yaz aylarında bunun olmasını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe adım adım ilerlediğini vurgulayan Ala, sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti. "Provokasyonlara imkan vermemek için de tedbirler alınıyor" ifadelerini kullandı.

"Güven artırıcı önlemler önemli"

Silah bırakma sürecinde aşamaların dikkatle yürütüldüğünü dile getiren Ala, "Yani burada dikkat ettiğimiz şey şu; güven artırıcı önlemler önemli. Bir sonraki aşamada yapılacak olanı öne çekmemek, bir yapılacak, bunu ertelememeli" sözleriyle sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

Bahçeli’nin komisyon önerisine yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği "Milli Birlik Komisyonu" hakkında da konuşan Ala, şu değerlendirmede bulundu:

"MİT'ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaların bir aşamasında da, Meclis'in, ondan sonra başka kurumların devreye girmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Aşama aşama gidiyoruz. Şu anda mekanizmalar çalışacak, silahlar teslim edilmeye başlanacak. Ondan sonra, Meclis komisyonu devreye girecektir"

Yeni anayasa çağrısı

Toplantının bir diğer başlığı ise yeni anayasa süreciydi. Ala, muhalefete çağrıda bulundu:

"Bizim anlayışımıza göre; tek başımıza anayasayı değiştirecek çoğunluğumuz olsa bile, herhangi bir, bunun, tek başına bir partinin bunu yapmasının doğru olmadığını, bunu, biz, başka partilerin siyasal katkısını sağlamak, onların tabanlarının rızasını almak demektir."