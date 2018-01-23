Terör propagandasına 42 gözaltı

23 Ocak 2018

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir'in Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ilçeleriyle Denizli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreserinde yapılan aramada bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Öte yandan toplu ulaşım araçlarıyla meydanlarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde terör örgütü propagandası yaparak kayda aldıkları görüntüleri çeşitli sitelerden paylaşan kişilere yönelik operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Bornova Küçük Park'ta eylem yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürüyor.

4 ilde 19 gözaltı

"Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen Van'da 6, Iğdir'da 5, Mersin'de 5, Muş'ta 3 kişi de gözaltına alındı.