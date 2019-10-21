Terör saldırılarında 2 asker şehit oldu

21 Ekim 2019

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan bir üs bölgesine teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan asker, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı hatırlatıldı. Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mardin'de bir asker

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: AA