Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı sonrası DEM Parti'den yeni mesaj: 'Atılacak acil adımlardan biri...'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını ve PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendirdi.

Oruç, çağrıya dair, Meclis'in de hızla demokratik siyaset ve hukuk alanını genişletmesi ve tarihsel bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Bundan sonra devletin ve iktidarın adım atması gerektiğini belirten Oruç, "Atılacak acil adımlardan birisi, bu sürecin yasal ve hukuki adımlarının atılmasıdır" dedi.

Teröristbaşı Öcalan çağrı yapmıştı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklaması 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti tarafından okunmuştu. Öcalan PKK'ya silah bırakarak kendisini lağvetmesi çağrısında bulunmuştu. Öcalan'ın çağrısına uyduklarını duyuran PKK ise ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.