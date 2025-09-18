'Terörsüz Türkiye' komisyonu 11. kez toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11. toplantısı başladı. Toplantıya Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının birinci oturumda, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Kadim Aşiretler Federasyonunun başkanları söz alacak.

Toplantının ikinci oturumunda ise Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği ve Medrese Alimleri Vakfı temsilcileri değerlendirmede bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıda ilk sözü Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu'na verdi.