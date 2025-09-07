Terörsüz Türkiye komisyonu yeniden toplanıyor: İmralı ziyareti gündemde

Meclis'te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki haftalık aranın ardından yeniden bir araya gelecek.

Komisyonun 11 Eylül Perşembe günü yapılacak toplantısına Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi. 12 Eylül Cuma günü ise TÜSİAD, MÜSİAD, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri sürece ilişkin görüşlerini komisyona sunacak.

İmralı önerisi gündemde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un belirlemesiyle İmralı'ya gitmesini önermişti. Komisyon toplantısında bu önerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da konuyla ilgili olarak, "Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı'da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.