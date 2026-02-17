Terörsüz Türkiye komisyonunda sona doğru: Ortak raporda 'umut hakkı' yer alıyor mu?

Yeni haftada siyasi gündemin odağında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) “Terörsüz Türkiye” başlığıyla yürütülen süreç kapsamında oluşturulan komisyonun hazırladığı ortak rapor yer alacak.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21’inci toplantısını yarın yapacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık edeceği toplantı, saat 11.00’de TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek.

60 sayfalık rapor, 7 bölümden oluşuyor

Komisyon tarafından hazırlanan raporun 60 sayfa ve 7 bölümden meydana geldiği öğrenildi. İlk dört bölümde “Terörsüz Türkiye” sürecinin kronolojik seyri aktarılıyor. Son üç bölümde ise izlenmesi gereken yol haritası ile çeşitli önerilere yer veriliyor.

Fesih ve silah bırakma sürecine vurgu

Raporun beşinci bölümünde terör örgütünün feshi ve silah bırakma aşamasına ilişkin değerlendirmeler bulunuyor. İç ve dış güvenlik birimlerinin, PKK’nın silah bırakma sürecine yönelik bir doğrulama mekanizması içinde hareket etmesi gerektiği belirtiliyor. Silah bırakma ile yasal düzenlemelerin zamana yayılarak ilerleyebileceğine dikkat çekilirken, düzenlemelerin duruma özgü ve geçici nitelikte olması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, kamuoyunda af algısı oluşmaması gerektiğine işaret ediliyor.

Yasal düzenleme ve toplumsal entegrasyon adımları

Altıncı bölümde, yasal değişiklik önerileri ele alınıyor. Örgütün silah bırakmasının ardından işleyecek süreç, örgüt mensuplarının hukuki konumu ve topluma uyum adımları raporda yer buluyor. Süreçte görev alanlara hukuki güvence sağlanması da öneriler arasında sıralanıyor.

AİHM ve AYM kararlarına uyum çağrısı

Yedinci bölümde ise AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasına yönelik çağrı yapılıyor. Temel hak ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekilirken, doğuştan gelen haklar başlığı öne çıkıyor. Şiddet içermeyen eylemlerin terör kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Terörle Mücadele Kanunu’nun, daha net bir tanım üzerinden yeniden düzenlenmesi gerektiği de raporda ifade ediliyor.

Öte yandan raporda “umut hakkı” ifadesine yer verilmediği kaydedildi.