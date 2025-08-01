'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak olan komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00’de yapılacak ilk toplantı için TBMM Tören Salonu’na davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, partilerin değerlendirmeleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları belirlenecek.

10 Parti, 50’den fazla vekil

Komisyon için şu ana kadar 10 siyasi parti Meclis Başkanlığı’na üye bildiriminde bulundu. Aralarında genel başkanların da yer aldığı 50’den fazla milletvekili komisyonda görev alacak.

AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, Yeni Yol Partisi 3, HÜDA PAR, TİP, EMEP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ise birer milletvekiliyle komisyona katılıyor.

Komisyona katılacak isimler ise şöyle:

AK Parti

* AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen

* Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül

* Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksek

* Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık

* Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu

* Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

* Erzurum Milletvekili Selami Altınok

* Antalya Milletvekili Kemal Çelik

* Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz

* İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya

* İstanbul Milletvekili Şengül Karslı

* Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin

* Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler

* Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu

* Konya Milletvekili Tahir Akyürek

* Mersin Milletvekili Ali Kıratlı

* Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı

* Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş

* Van Milletvekili Burhan Kayatürk

* Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan

* Samsun Milletvekili Ersan Aksu

CHP

* CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir

* Ankara Milletvekili Okan Konuralp

* Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

* Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu

* İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı

* İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun

DEM Parti

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş

Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç

İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek

MHP

* Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız

* Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül

* Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk

* Tokat Milletvekili Yücel Bulut

Yeni Yol Partisi

* Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya

* Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen

* İzmir Milletvekili Mustafa Bilici

Komisyon üyeleri içerisinde isimler arasında ayrıca DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da yer alırken, TİP’ten Ahmet Şık, EMEP’ten İskender Bayhan ve Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Bekin de katılacak isimler arasında.

İYİ Parti ve Demokrat Parti henüz karar vermedi

Komisyonda 3 üyelik hakkı bulunan İYİ Parti, henüz Meclis Başkanlığı'na bildirimde bulunmadı.

1 üyelik hakkı olan Demokrat Parti de henüz kararını netleştirmedi. Demokrat Parti'nin nihai kararını pazartesi günü Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası vereceği belirtildi.

Geniş katılım, kritik başlangıç

Komisyon, PKK’nın silah bırakması sonrası Meclis’te atılan ilk kurumsal adım olması bakımından büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, bu komisyonun önümüzdeki süreçte toplumsal barışa ve siyasi uzlaşıya katkı sağlayacak yapısal önerilerde bulunabileceğini belirtiyor.

Meclis Başkanı Kurtulmuş’un toplantıda nasıl bir çerçeve çizeceği ise merakla bekleniyor.