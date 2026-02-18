'Terörsüz Türkiye' raporu komisyonda kabul edildi

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21. toplantısını, Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi.

Komisyonda taslak rapora son şeklinin verilmesinin ardından 60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu 47 oyla kabul edildi. AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeniyol Partisi 'Evet', TİP ve EMEP 'Hayır' dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, raporun af mahiyetinde olmadığını belirterek, “Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz, üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz bir biçimde üstlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinden demokratikleşme adımlarına kadar geniş bir çerçeve sunduğunu belirtti.

DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

Rapor sonrası DEM Parti İmralı Heyeti'nden de açıklama geldi. Heyet 2 gün önce İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Öcalan'dan gelen mesajı şu ifadelerle paylaştı:

'TBMM Komisyon raporunun temel toplumsal gerçeklerle uyumlu olması gerekir. Sürecin bundan sonraki ilerleyişinde komisyon raporunun bu niteliği son derece önemli olacaktır. “Terörü tasfiye” mantığıyla yaklaşan bir siyaset çözümü değil, çözümsüzlüğü ifade eder.'