Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin dikkat çekici bir gelişme bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye'de yaşanacak. Örgüt, 47 yıl sonra ilk kez silah bırakmaya hazırlanıyor.

Törenin, Kandil'e yakın bir bölgede yapılması planlanıyor. Aralarında örgütün üst düzey isimlerinin de yer aldığı grubun teslim edeceği silahların kayıt altına alındıktan sonra imha edileceği bildirildi.

150 kişilik heyet gönderildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a yaklaşık 150 kişilik bir heyet gönderildi. Heyette DEM Parti üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Saat 10.00'da başlaması bekleniyordu

Törenin tam olarak nerede yapılacağı paylaşılmazken, etkinliğin sabah saat 10.00'da başlaması bekleniyordu. Ancak gazeteciler sabah erken saatlerde Kandil eteklerindeki Dukan bölgesine çağrıldı. Güvenlik gerekçesiyle tüm basın mensuplarının tören alanına alınmayacağı ve canlı yayın yapılmaması konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.