Tescilli markaların iptal sürecine yeni düzenleme

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre, tescilli bir markanın Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında iptali için gerekli talepler, ilgili kişilerce TÜRKPATENT'e yapılacak. Her iptal talebi, tek bir tescilli marka için talep formuyla gerçekleştirilecek.

İptal ücreti iki kalemde hesaplanacak

TÜRKPATENT, iptal talebine ilişkin cevaplarını ve delillerini sunması için marka sahibine bir aylık süre tanıyacak. İptal ücreti, "kurum" ve "emanet hesabında tutulacak" ücretler olmak üzere iki kalem olarak hesaplanacak ve tek seferde tahsil edilecek. Talebin tümden reddi halinde emanet ücreti marka sahibine, tümden kabulü durumunda ise talep sahibine geri verilecek.

Kurumun nihai kararından itibaren 10 yıl içinde talep edilmeyen ücretler, Kurum geliri olarak kaydedilecek.