TESK Başkanı açıkladı: Online İSG eğitimleri bugün başlıyor!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ÇASGEM Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan, TESK Toplantı Salonu’nda düzenlenen organizasyonla, yeni İSG eğitim protokolüne imza attı.

Esnaf ve çalışanların 250 lira ödeyerek 16 saatlik online eğitimle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) belgesini kolayca alabileceğine dikkat çeken TESK Başkanı Palandöken, yeni sistemin sağladığı mali avantajdan bahsetti: "İş sağlığı ve güvenliği belgeleri 8-10 bin lira gibi yüksek fiyatlarla verilirken bazı yerlerde 2-3 bin liraya kadar veriliyor. TESK-ÇASGEM işbirliği ile 250 lira gibi sembolik bir rakama yaptığımız protokol ile esnafımıza ulaşılabilir kılıyoruz"

"Artık dükkan kapatmaya gerek yok"

"Eğer bir esnafımız, ’Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim’ derse, eğitimi ilgili kişi alabilecek. Eğitim tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacak, dükkan kapatmaya gerek kalmayacak ve ek bir mekan masrafı oluşmayacak" diyen Palandöken, bugün başlayan online eğitimlere başvuru sayısının 6 bine ulaştığını belirtti.

Temel amaç: İş kazalarını engellemek

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan ise "Yeni sistem sayesinde internet erişimi olan her yerden sisteme girip istediğiniz zaman diliminde eğitimin tamamlanabileceği bir sistem oluşturduk. Her şeyin başı sağlık. Küçük önlemler ile iş kazalarını engelleyebilmek buradaki temel amacımız. Bu vesileyle yapacağımız çalışmanın hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.